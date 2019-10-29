شاهد.. إطلالة ياسمين صبري أعلى جسر "بونتي فيكيو" في إيطاليا

شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، بمجموعة صور جديدة لها أثناء تواجدها بإيطاليا.



وظهرت "ياسمين" بإطلالة كاجوال أنيقة من أعلى جسر بونتي فيكيو بفلورنسا بإيطاليا، وارتدت بلوزة مشجرة بالأبيض والأسود والأصفر، وبنطلون جينز، كما حملت حقيبة ظهر سوداء، واعتمدت نظارة شمس في غاية الأناقة.



يُذكر أن ياسمين صبري قدمت مسلسل "حكايتي" في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجي.

