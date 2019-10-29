أبرزها توفير السلع.. وصايا السيسي للحكومة اليوم

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وسامح شكري، وزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير المالية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وشريف سيف الدين، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.



ويرصد "الدستور" أبرز وصايا الرئيس لهم في سياق السطور التالية:

- يجب توفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية.

- ضبط الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ البيع بالمحافظات للتأكد من توافر السلع.

- زيادة المعروض من اللحوم والدواجن والأسماك.

- تكثيف الحملات الرقابية لرصد الممارسات الاحتكارية في الأسواق.

- تفعيل دور أجهزة حماية المستهلك لضمان حصول المواطنين على مختلف السلع وبجودة عالية.

- مواصلة التنفيذ الدقيق للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.

- مواصلة العمل في المشروعات التنموية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات.