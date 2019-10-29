إخواني منشق: الكذب عند "الإرهابية" واجب كالصلاة والصوم

قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق، إن الكذب صناعة لها مكوناتها والإخوان محترفين فيها لأنه تنظيم سري، ويجب فيه الكذب، لأنه تنظيم غير معروف، ولا بد أن يتم برمجة أعضائه على الكذب كعقيدة ومنهج.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان استغلوا القاعدة الأصولية "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، في التنظيم، لأن لديهم الكذب فرض مثل الصلاة، والصوم.



وتابع: أن العنصر الإخواني ليس طبيعيًا لأنه إنسان تكّون على مدار سنوات طويلة من قسم الأشبال وبعدها يتم تسليمه لقسم الثانوي ومنها إلى قسم الجامعة وبعدها للحي، وعلى مدار هذه السنوات يتم تصنيعه كـ كائن إخواني مؤمن بالإخوان وديانتهم وعقيدتهم، وقال لهم حسن البنا إن الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة فهو دين ودولة ووطن وجنسية، والإشكالية التي نعاني منها مع الإخوان هي أن الديانة الإخوانية هي الوطن والجنسية.

