الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 الموافق 01 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

فن

غدًا.. أبطال "زودياك" فى "شارع النهار" مع حسام المراغى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:00 م
جريدة الدستور
محمد مجدي
طباعة
يحل غدًا الأربعاء أبطال مسلسل "زودياك" ضيوفًا على الإعلامي حسام المراغي، على قناة النهار في تمام الخامسة مساء، حيث يتناول اللقاء العديد من الكواليس الخاصة بتصوير المسلسل وعرضه على الإنترنت وكذلك كواليس الممثلين خلال تصوير الحلقات وغيرها.

"زودياك" من بطولة كل من: إنجي أبوزيد، هند عبدالحليم، خالد أنور، محمد مهران، أحمد خالد صالح، أسماء أبواليزيد، مستوحى من قصة "حظك اليوم" لأحمد خالد توفيق، تحت إشراف محمد المعتصم، ومن إخراج محمود كامل.

"شارع النهار" محاكاة للشارع المصري، وهو برنامج اجتماعي ترفيهي متنوع يخاطب جميع أفراد الأسرة المصرية ويقدم مجموعة من الفقرات المتنوعة بصورة جديدة ومختلفة، كما يقدم البرنامج مجموعة من الفقرات المختلفة مثل: الطبخ، الفن، الصحة، الموضة، واستضافة متخصصين في كل مجال.

يذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، اعتبارًا من سبتمبر المقبل.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صرف 50 ألفا لأسرة المتوفي و20 للمصاب في حادث "تذكرة القطار"

منذ حوالي 9 ساعات

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

منذ حوالي 9 ساعات

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

منذ يوم

خطاب رسمى من البترول للعاملين بالشركات: بدء تحليل السموم

ads

الصور

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

image description

صور حرة من الأهرامات

image description

استقرار حالة الطقس في القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

كمسري القطار يفجر مفاجأة حول سبب فتحه للباب

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

مصاب واقعة تذكرة القطار: الكمسرى طلب مننا 3 اختيارات أقلها مر

"كمسرى طنطا" للنيابة: أنا بنى آدم

أيام زمان

في حفل الكرة الذهبية..يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

نجم الساعة

قضت يومًا في بيت دعارة.. كيف أصبحت شمس البارودي عاهرة متمكنة في «حمام الملاطيلي»؟

الصحة

الأطعمة التي تزيد من مرض الصدفية وطرق علاجها والوقاية منها

ابتكار لقاح جديد للسل يكافح المرض

أفضل علاج يساعد على خفض الكولسترول السيئ فى الجسم

ابتكار نعل يكتشف قروح القدمين قبل ظهورها

الرئيس نيوز

الدولار يواصل تراجعه.. والأجانب يتهافتون على سندات الحكومة طويلة الأجل.. "النشرة الاقتصادية" اليوم

نص استقالة الحريري: يجب إحداث "صدمة إيجابية" وتشكيل حكومة جديدة

مجلس الوزراء السعودي يدخل على خط أزمة "سد النهضة"

مساع أمريكية للتقريب بين "نتنياهو وجانتس" لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

منوعات

موعد مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

الخطيب يشكر تركى آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة فى التآخى

"أهل" تطلق مساقًا تعلّميًا عن بعد بـ65 منحة للمشاركين من الدول العربية

"مجنون تايلور سويفت" يعترف بتهديداته لها

كشكول

"التعليم": تدريب معلمين للتعامل مع مزدوجي الإعاقة

اجتماع بين مجالس أمناء إداراتي إمبابة وشمال بورسعيد

تعاون بين محافظة أسيوط وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى

في أول حوار بعد قرار التعليم.. رئيس مجالس الأمناء: هذه مطالبنا من التعديلات الجديدة

إسلام سياسي

زكريا اللندني.. داعشي جديد يرغب في العودة إلى بلده

هجوم إخواني على "جو شو" ومطالب بمقاطعة برنامجه

"ماعت" تكشف علاقة الجزيرة القطرية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" - فيديو

غضب سلفي على وزير الأوقاف بسبب ياسر برهامي


زيت وسكر

انفوجراف.. ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل

فوائد “الأفوكادو” لصحة الجسم

أسعار البيض في نهاية اليوم الثلاثاء

تعرف على أحمال شبكة الكهرباء اليوم

مقالات الرأي
لينا مظلوم
جامعة الدول العربية.. تحدى عودة الروح
ثروت الخرباوي
قصة حياة «حا - سن - بانا»
منى رجب
ضرب تلميذ.. وشد شعر تلميذة
غسان شربل
كى لا نفجع ببغدادى آخر
المزيد

الثقافة

"رحلة سعيدة" يقدم حفلة إضافية غدًا الأربعاء

أثر القصة فى المجتمع بثقافة جنوب سيناء

"طقوس السمو" عرض مستوحى من أشعار صوفية

"قصور الثقافة" تستكمل برنامج "الاستراتيجية والأمن القومى"

صفحتنا ع الفيس بوك