غدًا.. أبطال "زودياك" فى "شارع النهار" مع حسام المراغى

يحل غدًا الأربعاء أبطال مسلسل "زودياك" ضيوفًا على الإعلامي حسام المراغي، على قناة النهار في تمام الخامسة مساء، حيث يتناول اللقاء العديد من الكواليس الخاصة بتصوير المسلسل وعرضه على الإنترنت وكذلك كواليس الممثلين خلال تصوير الحلقات وغيرها.



"زودياك" من بطولة كل من: إنجي أبوزيد، هند عبدالحليم، خالد أنور، محمد مهران، أحمد خالد صالح، أسماء أبواليزيد، مستوحى من قصة "حظك اليوم" لأحمد خالد توفيق، تحت إشراف محمد المعتصم، ومن إخراج محمود كامل.



"شارع النهار" محاكاة للشارع المصري، وهو برنامج اجتماعي ترفيهي متنوع يخاطب جميع أفراد الأسرة المصرية ويقدم مجموعة من الفقرات المتنوعة بصورة جديدة ومختلفة، كما يقدم البرنامج مجموعة من الفقرات المختلفة مثل: الطبخ، الفن، الصحة، الموضة، واستضافة متخصصين في كل مجال.



يذاع البرنامج من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

