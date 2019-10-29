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الصحة

الأطعمة التي تزيد من مرض الصدفية وطرق علاجها والوقاية منها

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
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الصدفية هى حالة جلدية شائعة تسرع دورة حياة خلايا الجلد، ويمكن أن يؤدى التعرض لأشعة الشمس والإجهاد والهواء البارد والجاف والتدخين والوزن الزائد وعدوى معينة إلى حدوث هذه الحالة الجلدية.

وخلال اليوم العالمى للصدفية يجب التنبه إلى أن هناك بعض الأطعمة التى قد تؤدى أيضًا إلى زيادة حالة التهاب الصدفية والتى تشمل:

- اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء مليئة بالدهون المشبعة، وغالبًا ما تكون السبب وراء ارتفاع مستويات الكوليسترول فى الدم، فلديها بعض المركبات التى تسبب الالتهابات، وقد يؤدى هذا الالتهاب إلى زيادة حدة الصدفية.

- منتجات الألبان
على الرغم أن منتجات الألبان تعد مصدرًا كبيرًا للبروتين وفيتامين (د) إلا أنها قد تؤدى أيضًا إلى حدوث التهاب فى الجسم، هذا النوع من الالتهابات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالصدفية المحفزة أو المشددة.

- الطماطم والفلفل والبطاطا
هذه النباتات واحدة من أكثر الأكلات شيوعا فى زيادة حدة الصدفية، لأنها تحتوى على مادة السولانين التى تؤثر على الهضم وتسبب الالتهابات.

- الكحول
يتسبب الكحول فى اتساع الأوعية الدموية مما يجعل بعض الخلايا المناعية تتشكل وتخرج على سطح الجلد، مما يسبب التهابا، تبدأ هذه الخلايا المناعية فى العمل عندما لا تكون هناك حاجة إليها للقيام بذلك.

- الأغذية المصنعة
غنية بالسعرات الحرارية وتؤدى إلى مشاكل صحية مثل السمنة والوظائف الأيضية المجهدة، ولكن قد تؤدى هذه المشكلات الصحية إلى التهاب فى الجسم مرتبط بإحداث الصدفية، لذا تجنب المواد الغذائية المعلبة والفواكه والخضروات المعلبة.

طرق طبية لعلاج الصدفية ما بين الأدوية والكريمات

من المرجح أن يتم الجمع بين الكريمات والأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم، ولكن لا يؤخذ العلاج إلا بعد استشارة الطبيب، وتشمل علاجات الفم الموضعية ما يلي:
- الكورتيكوستيرويدات الموضعية
- نظائر فيتامين د
- الأنثرالين.
- الرتينوئيدات الموضعية (مشتقات فيتامين أ)
- مثبطات الكالسينيرين
- حمض الصفصاف
- قطران الفحم
-الكريمات المرطبة

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