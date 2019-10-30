قصة غضب ياسمين صبرى بسبب السوشيال ميديا

آثار تعليق أحد متابعي ياسمين صبري، على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، غضب الفنانة الشهيرة؛ لترد عليه بتعليق صادم.



وكانت "ياسمين" غردت عبر حسابها على موقع "تويتر" تعليق على حادثة موت شاب وإصابة أخر بعد إجبار رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" على القفز من القطار أثناء سيره، قائلة: "مكانش في ولا واحد في القطر سامع إنهم معهمش ثمن التذكرة فيدفعولهم ثمنها، لا حول ولا قوة إلا بالله".



ليرد عليها أحد المتابعين: "لو حضرتك موجودة والله ما هتدفعلهم"، الأمر الذي دفع الفنانة للرد عليه، على الفور، قائلة: "والنبي كفي نفسك".



وقدمت ياسمين صبري، دور البطولة المطلقة لأول مرة، في شهر رمضان ‏الماضي، ‏من ‏خلال ‏مسلسل "حكايتي"، ‏وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد‏الناصر، مها أبوعوف، أحمد بدير، ومن تأليف محمد ‏عبدالمعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي‎."‎