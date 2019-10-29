تسليم جثامين ضحايا حادث قطار الأقصر لذويهم

قررت نيابة بندر الأقصر، منذ قليل، تسليم جثث ضحايا حادث تصادم سيارة نقل ركاب بجرار قطار، بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، والذي وقع أثناء مسير جرار رقم 2420 متجها شمالا من محطة الأقصر في اتجاه الكرنك، حيث عبرت سيارة أجرة رقم ص ق ن 6574 شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.



وكان قائد جرار القطار رقم 2420 فوجئ بعبور سيارة لشريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، بين منطقتي الكرنك والأقصر، حيث عبرت من مكان غير معد للعبور، مما أسفر عن مصرع كل من ا. ح. ج، 73 سنة، الضبعية مركز القرنة، وع. ا. ا، 27 سنة، أرمنت الحيط، وس. ف. م 35 سنة، مركز القرنة، وع. ع. م 40 سنة، مركز أرمنت، وإصابة كل من س. م. ع، 60 سنة أرمنت، وس.ع. م. 21 سنة، أرمنت، وعبد الصبور محمد عبده، 50 سنة، أرمنت، وحسن يوسف محمد 24 سنة، أرمنت، حيث تم عمل الإسعافات الأولية والأشعة لهم، ووضعهم تحت الملاحظة بالطوارئ.