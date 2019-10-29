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الثقافة

"رحلة سعيدة" يقدم حفلة إضافية غدًا الأربعاء

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:50 م
رحلة سعيدة
رحلة سعيدة
حسام الضمراني
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قال الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، إن عرض "رحلة سعيدة" من إنتاج الشعبة تقرر تقديمه، غدا الأربعاء؛ لحفلتين متتاليتين في تمام السابعة والتاسعة والنصف مساء نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على العرض.

وأوضح الشرقاوي أنه سيقدم عرض "آخر ليلة" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ويستعد لأولى محطاته خارج الإسكندرية وهي محافظة البحيرة خلال أيام.

ويقول محمد مرسي، مخرج العرض، إن العرض شهد إقبالا جماهيريا كبيرا خلال الأيام الماضية، وكانت الانطباعات حوله إيجابية نظرا لطبيعته المختلفة، وتدور أحداث العرض كاملة داخل أتوبيس، ويمكن للجمهور مشاهدة العرض من جميع الاتجاهات بالمسرح، وهو ما كان يمثل تحديا إخراجيا وللممثلين أيضا، مما أضاف الى إعجاب الجمهور بالتجربة، ومن ثم الإقبال الشديد عليها.

يذكر أن عرض "رحلة سعيدة" يقدم ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩-٢٠٢٠، والتي أعلنها البيت الفني للمسرح في شهر يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، وتحت رعاية وزيرة الثقافة، حيث إن طبيعة العرض معدة لتناسب الأماكن المختلفة بالمحافظات، وتدور أحداثه داخل أتوبيس مسافر في رحلة الى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، ويتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف، بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر،ياسر مجاهد، غادة كمال، عبدالرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.
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