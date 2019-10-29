سامح عيد: قطرالدولة الوحيدة المتفقة مع جماعة الإخوان الإرهابية

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية أنشأوا تنظيما سرّيا عسكريا عام 1937، مشيرا إلى أنهم توافقوا مع هتلر في فكرة استشراء الأسلحة، حيث استطاعوا عن طريق هتلر أن يحصلوا على عدد كبير من الأسلحة غير المشروعة.



وأضاف "عيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "DMC": "تم تسليح جماعة الإخوان الإرهابية، وبدأوا تدريباتهم في المقطم، ثم قاموا بتنفيذ عدد كبير من العمليات الإرهابية".



وأوضح أن قطر هي الدولة الوحيدة التي اتفقت مع جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا إلى وجود حرب إعلامية ضد مصر، موصيا بضرورة وجود إعلام مضاد على نفس المستوى يتم تمويله وإعداده بشكل مهني قادر على مواجهة مثل هذه المنصات الإعلامية المضللة كقناة "الجزيرة".

