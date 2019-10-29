البدء في صيانة أعمدة الإنارة بالطريق الدولي بمطروح (صور)

أعلن اللواء وليد المعداوى رئيس مدينة مرسى مطروح، عن بدء أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالطريق الدولي، تحت إشراف المهندس كامل رزق مدير إدارة الإنارة بمجلس المدينة.



وأكد المعداوي أنه تم تركيب أبواب للأعمدة حفاظا على أرواح المواطنين من خطر الكهرباء مع بداية موسم الشتاء وهطول الأمطار، وذلك بمنطقة الكيلو 4.