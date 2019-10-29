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سياسي

"رياضة النواب" تنتقد معدلات الاستثمار بهيئة استاد القاهرة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:47 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
محمد الشريف
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ناقشت لجنة الشباب والرياضة، بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى اجتماعها، اليوم الثلاثاء، سبل إزالة المعوقات التي تواجه هيئة استاد القاهرة، وتنمية مواردها، بحضور علي درويش رئيس هيئة الاستاد.

وقال "رشاد" إن معدلات الاستثمار في الهيئة تسير ببطء شديد، ولا تتناسب مع حجم ومكانة هيئة الاستاد، مشيرا إلى أن استاد القاهرة الدولي لا يقل مكانة وقيمة عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ويعد رمزا من رموز السلطة المصرية على مر العصور، ويجب أن يبقى.

وشدد "رشاد" خلال كلمته، على ضرورة إزالة كافة العقبات الإدارية أمام الهيئة لتقوم بدورها، وتكون مصدرًا هامًا للدخل للموازنة العامة للدولة، بدلا من تحقيقها خسائر تتكبدها الخزانة العامة للدولة، مطالبًا بضرورة العمل على سرعة تعيين مجلس إدارة الهيئة؛ إعمالا لما نصت عليه المادة الثالثة من القرار الجمهوري خاصة أنه منذ قرار تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لم يتم تعيين مجلس إدارة لها.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، على ضرورة البحث عن بديل يعمل على تسيير الأعمال، لحين إصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة، لأنه من غير المعقول أن تتوقف الأمور لحين إتمام هذا الإجراء.

وطالب "رشاد"، الاتحادات الرياضية المختلفة بسرعة سداد المديونيات المستحقة عليها لهيئة استاد القاهرة حتى تتمكن الهيئة من تدبير موارد تمكنها من تطوير منشآت الاستاد وملاعبه.

ومن جانبه أكد علي درويش رئيس هيئة الاستاد، أن مجلس الإدارة لم يتشكل بعد، مما عطل كثيرا من القرارات المهمة، لافتا إلى أن هناك عجز في الموازنة، وتراجعا في الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه فقط إعانة للهيئة في موازنة العام المالي 20192020، ونحتاج إلى تدبير 42 مليون جنيه من الموارد الذاتية لتغطية التكاليف والمصروفات الأساسية.

وأشار "درويش"، إلى أن الهيئة نجحت في تحصيل 4 ملايين جنيه فقط في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهناك 7 ملايين جنيه سيتم تحصيلها، ولكن في الوقت نفسه مطلوب تدبير 12.5 مليون جنيه لشركة الأمن المتعاقد معها.

فيما قال محمد دياب مستشار وزير الشباب والرياضة، أن الوزير قام بعمل مقابلات مع متخصصين من أجل ترشيح مجلس إدارة لهيئة استاد القاهرة وبالفعل تم الترشيح وتم أخذ الموافقات الأمنية وغيرها من الأمور الأخرى، وتم الدفع بالترشيحات إلى مجلس الوزراء، واعتمد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الترشيحات ورفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار تشكيل مجلس الإدارة، مضيفا أن كافة الإجراءات في هيئة استاد القاهرة تتطلب وجود مجلس إدارة.

وكشف "دياب" أن محافظة القاهرة تتعامل مع هيئة الاستاد في ملف الإعلانات بنظام "الفرد"، قائلا: "المحافظة بتاخذ فردة بفرضها نسبة على الإعلانات دون ظهير تشريعي"، وتساءل كيف تأخذ المحافظة نسبة 40 بالمائة من قيمة الاعلانات، ولذلك تم الاتفاق مع شركة سيناء وهي شركة شبه سيادية لإدارة ملف الإعلانات.

وأكد أن هيئة استاد القاهرة بها 420 عامل واعترف بأنهم بالفعل يحتاجون إلى تطوير وتدريب وتأهيل، مشيرا إلى أن الهيئة في حاجة إلى تعيينات جديدة إلا أنه منذ عام 2011 لم يتم التعيين، موضحا أن التعيين سيخفف كثيرا من المبالغ التي تنفق على الصيانة من قبل شركات تتقاضى مبالغ كثيرة.
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