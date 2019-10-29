إيبارشية سيناء الجنوبية تدرب الأطفال على صلوات التسبحة

نظمت إيبارشية سيناء الجنوبية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا أبوللو أسقف الإيبارشية، مدرسة للشمامسة للأطفال لتعليمهم صلوات التسبحة.





ويشارك في تعليم الأطفال صلوات التسبحة القس ديسقورس البراموسي، في إطار حرص الكنيسة على تدريبهم لحفظ ألحان وصلوات التسبحة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لبدء صوم الميلاد المجيد، في نوفمبر المقبل، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 43 يومًا مُتصلة، يسهر خلالهم الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدى يومي الأربعاء والجمعة.