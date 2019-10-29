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تحقيقات وملفات

المرتبة الثانية.. سر اللغط في «حضانة الأطفال» بين النواب والأزهر

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر مدحت
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استحال «محمد المصري»، 32 عامًا، الحياة مع زوجته بعد 5 سنوات أثمر عنها «مريم» فتاه تبلغ من العمر 3 أعوام.

تمت إجراءات الطلاق سريعًا، وعاشت الزوجة في المنزل بعد أن تركه لها الرجل وبات يدفع نفقته الشهرية كالمعتاد مُتكفلًا بمصاريف ابنته الصغيرة.

كان «المصري» يرى ابنته خمس مرات أسبوعيًا، إلا أن عدد المرات بدأ يتقلص بدون سبب، مع مبررات يصفها بالواهية من الأم، فاضطر إلى اللجوء للقضاء، إلا أن القانون يعطي الحضانة المطلقة للأم في تلك المرحلة العمرية، فمنعته عن رؤيتها نهائيًا أشهر متعددة.

«محمد» واحد ضمن آباء كثيرون، حُرموا من رؤية أبنائهم بعد طلاقهم لزوجاتهم، بسبب استغلال بعض الزوجات قانون الحضانة الحالي، والذي يعطي لها الحضانة المطلقة حتى سن 12 عامًا، ومن ثم تؤول إلى أمها ويأتي الأب في المرتبة الثانية، بحسب وقائع خاصة رصدتها «الدستور».

يقول الزوج: «بقالي 6 شهور مشوفتش بنتي، لما بكلمها في التليفون بحس أنها متعرفنيش وخايفة مني، ومراتي رافضة إني أشوفها ومنعتني عنها، وخدت شقة جديدة معرفش عنوانها، والقانون في صفها».

يوضح أن الرؤية التي حددها القانون لا يتم تطبيقها لعدم وجود رقابة عليها، فالزوجات يتحكمن في الأمر من بدايته، مشيرة إلى أنه في حالة زواج الأم فتقوم بإعطاء حضانة الأبناء لأمها وليس والدها.

واتساقًا مع ذلك، تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب، بمقترح لتعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية الحالي؛ وهو أن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، مبينًا أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يحتوى على الكثير من المواد غير المفهومة.

وأوضح النائب أنه على سبيل المثال في تلك المواد غير المفهومة، تأخير ترتيب أم الأب في الحضانة إلى المرتبة الخامسة، وكذلك إعطاء حق حضانة الصغير للأخت؛ فكان من الأولى أن يتم إعطاء حضانة الصغير للأب الذي أنجب الأخت.

وأكد "أبو طالب"، أن مؤسسة الأزهر ليس لها حق تقديم مشروعات القوانين حيث إن اقتراح القوانين من سلطة رئيس الجمهورية، أو أعضاء مجلس النواب، أو الحكومة، ويصدرها مجلس النواب فقط، أما دور الأزهر مراجعة هذه القوانين من الناحية الشرعية.

«محمود عامر»، 27 عامًا، أب وأحد ضحايا قانون الأحوال الشخصية، الذي انفصل عن زوجته بعد 6 أعوام أنجب فيهم طفل عمره الآن 5 أعوام، يقول: «طليقتي حرمتني من ابني وكرهته فيا عشان تتطلق وتتجوز مرة تانية».

يضيف: «القانون غير منصف بيدي الزوجة الحق في الخلع والطلاق والاحتفاظ بالأولاد وحدها، منعتني أشوف ابني بقالي سنة وشهرين، وبحاول أكلمه في التليفون تقفل السكة في وشي، واتجوزت وغيرت الشقة بتاعتها».

يشير إلى أن القضية التي قام برفعها أعطت الأم حق الحضانة بسبب سن الصغير، ومنحته حق الرؤية إلا أن الأم هي من قامت بمنعه من ذلك، موضحًا أن حضانة الأب تأتي في مرتبة متأخرة بحسب القانون.

القانون القديم للأحوال الشخصية الذي لازال يُعمل به إلى الآن، هو القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يقوع الحضانة إلى الأم ثم لأم الأم ثم لأم الأب، بحيث لا تُنقل الحضانة للرجال إلا في ظروف ضيقة.

بيد أن التعديلات المقترحة تقضي بأن يكون نقل حضانة الطفل للأب بعد الأم مباشرة، كما تنهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة أو الأب.

إلا أن الأزهر الشريف أعد قانونًا للأحوال الشخصية آثار جدل، حيث حدد 13 حالة يحق لها حضانة الطفل، ونص مشروع القانون على أنه يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين.

وجاء الأب في المرتبة السادسة، بعد الأم، ثم أم الأم، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت للأم، ثم الأخت للأب، ثم الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات، ثم أم الأب، وأخيرًا الأب.

الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوى الأسبق بالأزهر، يقول إن الأم في الشرع هي الأولى بحضانة الطفل، لأنها تعتبر الأقرب له والطرف الأضعف في أي علاقة، فلا تستطيع في العموم الاستغناء عن أطفالها.

ويشير "الأطرش"، في تصريحاته، إلى أنه في حالات ضيقة فقد تكون فيه الحضانة للأب وليس للأم، وهي أن يكون سلوكها غير منضبط أو تتزوج عقب طلاقها، فلا تعطي الأبناء الاهتمام الكافي من الرعاية والحب حتى لا يتأذون.

يضيف: «وكل الشرع حق الأب في رؤية أبناؤه وليس بعدد معين، فعلى الأم أن تعطيه ذلك الحق كاملًا في أي وقت، لأن الأبناء يحتاجون على الطرفين، سواء الأم أو الأب فكل منهم له أهمية واحتياج خاص».

بحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسب الطلاق في عام 2018 بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2017، في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الزواج وهو ما يمثل أزمة عنيفة.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفاع عدد حالات الطلاق بنسبة قدرت بـ6.7% في العام الماضي مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211 ألفًا و554 شهادة العام 2018، مقابل 198 ألفًا و269 شهادة طلاق للعام الذي قبله.

فيما بلغ عدد عقود الزواج 887 ألفًا و315 عقد زواج خلال العام 2018، مقابل 912 ألفًا و606 عقود زواج العام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%.
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