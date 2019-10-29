انطلاق برنامج "البيه والهانم".. السبت المقبل

تُعرض الحلقة الأولى من برنامج "البيه والهانم"، والذي يقدمه كل من رنا عرفة وممدوح الشناوي، يوم السبت المقبل ويذاع عبر فضائية "صدى البلد".



"البيه والهانم"، برنامج اجتماعي في شكل مختلف، يتناول قضايا البيت والأسرة في قالب مبهج يرسم الابتسامة، من خلال حكاوي البيه والهانم ووجهة نظر كل منهما في الموضوعات التي تهم كل بيت.



وأعربت رنا عرفة، عن سعادتها بالعودة لقناة صدى البلد التي تهتم بالبرامج الاجتماعية الهادفة، وأنها تعتبرها بيتها، حيث عملت بها 4 سنوات وقدمت خلالها عدة برامج حققت انتشارا كبيرا وتؤكد أن عودتها ستكون بشكل مختلف مع زميل يتميز بخفة الدم هو ممدوح الشناوي.



وأكدت أن برنامج "البيه والهانم" سيقدم شكلا جديدا للبرامج الاجتماعية التي تناقش مواضيع حياتنا في بيتنا بشكل غير تقليدي مع تقديم حلول سهلة وبسيطة لحياة أحلى وأجمل.



وقال الشناوي، إنه سعيد بتجربته الجديدة في قناة صدى البلد التي تهتم بتقديم كل ما يهم المشاهد، مشيرا إلى أن البرنامج فكرته جديدة ومتميزة، حيث يطرح مشكلات وقضايا كل بيت من وجهة نظر الرجل والمرأة، ويسعى لتوصيل الرسالة الهادفة من خلال المرح والبهجة.



البرنامج يذاع من السبت إلى الخميس على صدى البلد 2 الساعة 6 مساء.



