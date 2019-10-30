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تقارير ومتابعات

تعرف على الطرق التى يجب بها الإبلاغ عن المشردين

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:12 ص
جريدة الدستور
ريم محمود
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نجح برنامج "أطفال بلا مأوى" خلال الفترة الماضية، فى أن ينقذ أطفال كثيرة من أطفال الشوارع، حيث نجح في التعامل مع 22 ألف طفل بلا مأوى منذ انطلاق البرنامج عام 2016، وهذا الأمر الذي جعل وزارة التضامن تحدد طرق للإبلاغ عن المشردين فى الشوارع، وذلك من خلال طرق عدة ترصد "الدستور" أبرزها.

- يمكن اتصال المواطنين على الخط الساخن للوزارة 16439.
- يمكن الإبلاغ من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "https:www.facebook.comAtfalBelaMawa".
- جارٍ الانتهاء من افتتاح 7 دور رعاية لإيواء المشردين خلال نوفمبر المقبل، تزامنًا مع قرب حلول فصل الشتاء.
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