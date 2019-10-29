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"التصفيق".. كيف تتصرف النساء في حال أخطأ الإمام أثناء الصلاة؟
الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:41 م
رباب الأهوانيطباعة
قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه في حال أخطأ الإمام أثناء الصلاة، فعلى الرجال أن ينبهوه بقولهم "سبحان الله".
وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": "أنه في حال سرح الإمام وأخطأ وكذلك سرح الرجال من خلفه، فعلى النساء أن ينبهن الإمام بالتصفيق"، ناهيا الرجال الذين يريدون تذكير الإمام بشيء أثناء الصلاة عن التصفيق.
وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC": "أنه في حال سرح الإمام وأخطأ وكذلك سرح الرجال من خلفه، فعلى النساء أن ينبهن الإمام بالتصفيق"، ناهيا الرجال الذين يريدون تذكير الإمام بشيء أثناء الصلاة عن التصفيق.