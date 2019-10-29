هل يدخل لبنان في فراغ سياسي بعد استقالة الحريري؟

قال المحلل العسكري والاستراتيجي، خليل الحلو، إن استقالة سعد الحريري، من رئاسة الحكومة اللبنانية، لن تحدث فراغًا سياسيًا، لأن المحتجين لا يطالبون بخرق الدستور.



وأضاف الحلو، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة تأخرت كثيرًا في تقديم استقالتها، وباستقالتها تذهب جميع التسويات المعقودة سابقًا.



وأوضح أن هناك توجهًا لدى قسم كبير من اللبنانيين لتشكيل حكومة إخصائيين من ذوي الخبرة، موضحًا أن الأمر ليس متعلقا بشهادات وإنما بأشخاص أثبتوا جدارتهم في الشأن العام خلال الـ 20 سنة الماضية.



وعن استقالة الحريري، أوضح الحلو أنها ليست نهائية، لأن رئيس الجمهورية قد لا يقبل الاستقالة، وكذلك قد لا يرفضها ويبقيها معلقة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت هناك نوايا حسنة سيقبل الاستقالة، ويبدأ استشارات نيابية لتأليف حكومة.



