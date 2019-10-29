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عالم

ألمانيا تدعو مصر للمشاركة في مجموعة 5+ 5 الخاصة بليبيا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:32 م
سامح شكري، وزير الخارجية،
سامح شكري، وزير الخارجية،
ألفت الكحلي
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مباحثاته مع نظيره الألماني هايكو ماس تطرقت إلى الأزمة الليبية والأوضاع القائمة في ليبيا في إطار الدعوة التي قدمها وزير الخارجية الألماني لمصر في إطار مجموعة 5+ 5 لإيجاد حل يتوافق مع الاتفاق السياسي وقنوات الأمم المتحدة.

ولفت شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إلى أن مباحثاته مع الوزير الألماني تطرقت إلى الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق، وقضية الإرهاب وهي القضايا الهامة التي تتأثر بها الدولتان، وتطرقت المباحثات إلى جهود مصر في منع الهجرة غير الشرعية ومنع أي محاولة للنفاد عبر المتوسط لأوروبا منذ عام 2016.

وعقد وزير الخارجية الألماني جلسة مباحثات مع نظيره المصري في أعقاب لقائهما مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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