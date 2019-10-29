اجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن 6 نوفمبر

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن العاصمة الأمريكية واشنطن تستضيف في 6 نوفمبر المقبل اجتماعًا لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، في وجود ممثلي الإدارة للتباحث حول كسر الجمود في المفاوضات.



وقال شكري إنه بعد سلسلة طويلة من المفاوضات، وجدت مصر من الأهمية الاستمرار للعمل للتوصل إلى اتفاق وفقا لاتفاق المبادئ والحاجة إلى وسيط يقرب من وجهات النظر ويطرح ما يمكن أن يكون اتفاقا منصفا وعادلا ويحيد بعيدا عن أى محاولات لفرض الأمر الواقع اتصالا بموضوع له تأثير بالغ على الدول الثلاث.



وأكد شكري: "نسعى لحل كافة القضايا من خلال السبل الدبلوماسية"، لافتًا إلى أن طرح فكرة الوسيط تعد دليلًا على الاستعداد للتعامل الايجابي، مؤكدًا أن سد النهضة قضية علمية لا يجب أن تستغل لتحقيق أهداف أخرى، ويجب أن ينظر للأمر من خلال قواعد القانون الدولي وإدارة الأنهار العابرة للحدود.



وأضاف شكري أن مصر اعترفت بحق إثيوبيا في التنمية من خلال مجالات التعاون، معربًُا عن أمله أن تتعامل كافة الأطراف وفق معايير واحدة.



وأوضح شكري أن مصر رصدت تعاملا مزدوجا من جانب الشركات العاملة التي قد يحجم عن بناء سدود تفتقر لدراسات الأمان، بينما تتغاضى عن ذلك في سد النهضة، مشددًا على أنه يجب أن ينظر للأمر باعتباره من حقوق الإنسان.