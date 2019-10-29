شاهد.. وعد السعودية في أحدث جلسة تصوير

شاركت المطربة السعودية وعد، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بجلسة تصوير جديدة لها.



وظهرت "وعد" بإطلالة أنيقة حيث ارتدت جاكت لبني وبنطلون باللون الأبيض، كما اعتمدت تسريحة شعر ومكياج تناسب مع إطلالتها.



‏وعلقت على الصور، قائلة: "عليك أن تُدرك أنك لست مُطالبًا بالحديث عن كُل شيء، وليس شرطًا عليك الركض وراء ما يركض إليه العالم، لا تترك أشيائك التي تحب لتحب ما يحبون".



من جهة أخرى، تستعد وعد لدويتو جديد يجمعها بالمطرب والملحن عصام كاريكا.



