وزير خارجية ألمانيا يسلم وزيرة الثقافة مخطوطًا أثريًا مصريًا

سلم وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس نسخة من كتاب أثرى بعنوان "محمود رائف أفندي.. أطلس شديد" الذي تم تهريبه إلى ألمانيا بعد سرقته من دار الكتب والوثائق المصرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، على هامش مؤتمر صحفي يجريه مع نظيره سامح شكري.



وقال شكري خلال المؤتمر الصحفي، إن مباحثاته مع نظيره الألماني تناولت دور ألمانيا في إطار العلاقات الثنائية ومركز ألمانيا الدولي وفي إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، كما بحثت القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتأكيد أسس حلها وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين.



وتعليقًا على القرار الألماني، أكد شكري أن زيارة الوزير الألماني كانت فرصة لأن تتخذ الحكومة الألمانية قرارا مهما لإعادة المخطوط الأثري في إطار حفاظ ألمانيا على الحفاظ على التراث في الدول ومنع تدوالها، ونأمل أن تستمر ألمانيا في هذا النهج، لافتًا إلى أن تسليم مخطوط أثري يأتي في إطار تنفيذ القرار واتساقا مع المسئولية القانونية في هذا الشأن.