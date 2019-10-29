ضبط عاطلين بحوزتهم 3 بنادق آلية و700 طلقة نارية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على شخصين بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة و٧٠٠ طلقة نارية بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بإلقاء القبض على كل من: محمد. ع. ا، يبلغ من العمر ٢٧ عامًا، ومحمود. ع. م، يبلغ من العمر ٢٦ عامًا، مقيمين بمركز دشنا شمالي المحافظة، وبحوزتهما ٣ بنادق آلية و٧٠٠ طلقة نارية من العيار الثقيل.



وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفا بحيازتهما الأسلحة والطلقات والخزائن وتشوينها بقصد الاتجار والترويج لها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.