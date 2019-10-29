ترشيح مي عز الدين لمشاركة تامر حسني في فيلمه الجديد

رشحت سارة وفيق مخرجة فيلم "مش أنا" الفنانة مي عز الدين لمشاركة الفنان تامر حسني بطولة الفيلم، وفي حال موافقتها سيتم التعاقد رسميًا، كما سيتم الكشف عن فريق العمل وموعد بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.



ويجسد تامر حسني، خلال الفيلم دور مريض وتتصاعد الأحداث بمساعدة أصدقائه والطبيبة المعالجة في التخلص من مرضه بعد اكتشافهم المرض، ولهذا يخضع تامر حاليًا لنظام غذائي قاسٍ، إذ يتطلب الدور خسارة كبيرة في الوزن، وذلك لتغيير شكله وجسده تمامًا، وهذا ما يتطلبه الدور.



من ناحية أخرى، ينتظر تامر حسني، طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال موسم رأس السنة المقبل، بعد تأجيله عدة مرات لأسباب فنية وتوزيعية، وكان من المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى الماضي؛ ولكن نظرًا لضيق الوقت، تأجل عرضه ليوم 2 أكتوبر الماضي، ولكنه واجه بعض الصعوبات، التي أدت لتأجيل طرحه، خلال موسم رأس السنة المقبل.

