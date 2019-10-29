إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق "سفاجا - الغردقة"

أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة بطريق "سفاجا - الغردقة"، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق سفاجا الغردقة، حيث أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.



وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وانتقلت قوات الشرطة تجاه الحادث لمعاينة الواقعة وتسيير حركة المرور في موقع الحادث.



وأكد مصدر طبي بمستشفى سفاجا المركزي لـ"الدستور" أن المصابين حالتهم مستقرة، مشيرًا إلى أنه قد تراوحت الإصابات ما بين كسور في الذراع والسابق لأحدهم وسحجات لآخر، وكسر بالذراع، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.