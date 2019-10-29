إليسا عن استقالة سعد الحريري: "ما حدا أكبر من بلده"

علقت المطربة اللبنانية إليسا، على استقالة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري من منصبه، اليوم، بعد المظاهرات التي اجتاحت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، منذ 17 أكتوبر.



ونشرت الفنانة إليسا "تغريدة" عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "ما حدا أكبر من بلده، الرئيس الحريري استقال وأكد إنه بده يسمع لشعبه، شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد، الله معك".



وكان رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، قد أعلن استقالته من منصبه، اليوم، في كلمة ألقاها قبل قليل عبر التلفزيون، موضحًا أن مصير الاستقالة الآن بين يدي الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، والشعب بأكمله.

