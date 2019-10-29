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سياسي

بدء اجتماع "الصحفيين" لمناقشة أزمة رئيس الزمالك وملفات أخرى

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:05 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
الحسين عبيد
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بدأ منذ قليل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، يتصدرها أزمة رئيس نادي الزمالك.

وسوف يعرض نقيب الصحفيين ضياء رشوان، خلال اجتماع المجلس آخر مستجدات الأزمة مع رئيس نادي الزمالك وخصوصا الجهود الأخيرة للصلح، وكذلك الخطاب الذي تلقاه منذ قليل.

وتوافد على النقابة عدد من أعضاء الجمعية العمومية لإعلان الدعم لمجلس النقابة فى الأزمة.

كما يناقش المجلس اليوم أمورا تتعلق بشئون النقابة، وهى اعتماد محضر جلسات المجلس السابقة وشئون القيد والتكويد والإسكان والروابط وشئون العاملين وشئون المبنى ومستجدات أزمة إحدى الصحف الخاصة واللجان النوعية وما يستجد من أعمال.

وكان محمد سعد عبدالحفيظ عضو لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين، أكد أن اللجنة برئاسة خالد ميري وعضوية هشام يونس اجتمعت قبل أيام وانتهت من الفحص ونظر الطعون؛ تمهيدًا لاعتماد نتيجة القيد للمتقدمين للانضمام إلى جدول المشتغلين.

يأتى الاجتماع بعدما أعلن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، الخميس الماضي، عن تأجيل اجتماعه الدوري الذى كان مقررا عقده الخميس الماضي، لاعتماد نتيجة القيد للنقل من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين والنظر فى تكويد الصحف الجديدة وشئون الأعضاء.
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