صرف 50 ألفا لأسرة المتوفي و20 للمصاب في حادث "تذكرة القطار"

صرح المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنه تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه للمتوفي و20 ألف جنيه للمصاب في حادث قطار إسكندرية-الأقصر.



وقال عبدالمعطي في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن تصرف تلك التعويضات جاء بعد المناقشات التي جرت اليوم بين الهيئة ومجمعة التأمين ضد حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة كمساهمة من المجمعة في مؤازرة أهالي المتوفي والمصاب.



وأضاف أنه سيتم صرف التعويضات فور استيفاء المستندات المطلوبة من أهالي المتوفي والمصاب والتي تشمل إخطارا بالحادث من هيئة السكك الحديدية وإعلان وراثة وشهادة وفاة ومحضر الشرطة.



يذكر أن مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة المميزة تتبع ١١ شركة تأمين وتشرف عليها هيئة الرقابة المالية، وتم تأسيسها عام 2002، وبلغ إجمالي ما صرفته المجمعة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى نهاية ٢٠١٨ نحو ١١٥ مليون جنيه.