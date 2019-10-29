ضبط عاطلين بحوزتهما 13 قطعة حشيش في الغردقة

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 13 قطعة حشيش متوسطة الحجم، قبل ترويجها على عملائهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.



تلقى العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، إخطارًا من المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم ثان الغردقة، بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط عاطلين بحوزتهما 13 قطعة حشيش، متوسطة الحجم، ومبلغ مالي 850 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة".



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.