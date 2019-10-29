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مصر

رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:54 م
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى،
محمد إبراهيم
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استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى.

وقال رئيس فوتون خلال اللقاء إن الشركة تم تأسيسها عام ١٩٩٦، ويعمل بها ٣٢ ألف عامل فى الصين، ويبلغ حجم إيراداتها سنويًا ١٤ مليار دولار، وتبيع منتجاتها من السيارات ومركبات النقل فى ١١٠ دول حول العالم، مضيفا أن الشركة تحتل المرتبة الأولى فى حجم مبيعات السيارات التجارية فى الصين، والثانية فى العالم.

وأعرب رئيس فوتون عن سعادته بالتعاون القائم مع مصر من خلال وزارة الإنتاج الحربى، لإنتاج ٢٠٠٠ أتوبيس كهربائي بمصنع ٢٠٠ الحربى على مدار ٤ سنوات، بنسبة مكون محلي تصل تدريجيًا إلى 45%؜.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس شركة فوتون أكد قيام الشركة أيضًا بوضع حجر الأساس لمصنعها فى مدينة السادات على مساحة ٦٠ ألف متر مربع، لإنتاج المركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى، وستبدأ عملية الإنتاج فى هذا المصنع اعتبارًا من ديسمبر ٢٠٢٠.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر قوي للغاية، ما يجعل شركة فوتون تأمل في وصول نسبة المكون المحلى فى هذا المصنع إلى ٦٠٪؜.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء بالتعاون الجارى مع شركة فوتون، لا سيما فى ضوء ما تتمتع به الشركة من إمكانيات وسمعة عالمية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الخطط الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحويل المركبات التى تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى، أى الدورة المزدوجة غازبنزين، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من الطاقة.

كما أشاد مدبولى بالتعاون مع الشركة لتوريد وتصنيع أتوبيسات نقل جماعي تعمل بالكهرباء، معتبرًا هذه الخطوة نقلة نوعية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، موضحا أن مصر تمثل سوقًا واعدة للسيارات من مختلف الأنواع، كما تتيح فرصًا هائلة للتصدير إلى التجمعات التى تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة.
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