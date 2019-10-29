نادين نجيم تنشر صورة على "إنستجرام" بـ"العلم اللبناني"

شاركت الفنانة اللبنانية، نادين نسيب نجيم، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام" بصورة جديدة لها بالعلم اللبناني.



وظهرت "نادين" في الصورة معلقة علم لبنان فوق رأسها، كما رسمته على خدها.



وعلقت نادين نسيب نجيم، على الصورة، قائلة: "لا يمكن للحرية الفكرية أن توجد بدون حرية سياسية، ولا يمكن للحرية السياسية أن توجد بدون حرية اقتصادية".



يُذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كانت من أوائل الفنانين الذين نزلوا إلى ساحات ومحافظات لبنان على امتداد الوطن، مطالبين بحقوق تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيدًا في وطنهم.





