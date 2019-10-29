الصندوق السعودي للتنمية: حريصون على تعزيز التعاون مع السودان

أكد الصندوق السعودي للتنمية حرصه على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع السودان، والانتقال بها إلى آفاق أرحب.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إن بعثة الصندوق السعودي اختتمت زيارتها التفقدية للمشروعات الممولة من الصندوق اليوم الثلاثاء.



وأكد مسئولو الصندوق، في اجتماع مع مسئولين بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أن أداء مشروعات الصندوق يسير بصورة مطمئنة والحرص على معالجة المعوقات التي قد تعترض سير الأداء في ظل الاهتمام بتطوير مشروعات الصندوق التنموية الممولة في السودان في شتى المجالات.



وأكدت وزارة المالية السودانية والصندوق السعودي حرصهما على تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، بما يعود بالفائدة والنفع على البلدين الشقيقين.