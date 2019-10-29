تحرير 19 محضرًا في حملة تموينية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية للتأكد من صحة وسلامة المنتجات الغذائية من حيث الجودة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية من خلال الحملات والتفتيش المفاجئ على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين



ونظمت مديرية التموين بالتعاون مع الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة وأماكن تداول وبيع اللحوم، والتي أسفرت عن تحرير 19 محضرا شملت: 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و2 محضر للذبح خارج المجزر وحيازة أختام لحوم مزورة، ومحضر لحيازة لحوم مجهولة المصدر.