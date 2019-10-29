مي عمر بإطلالة شتوية في أحدث ظهور لها.. شاهد

شاركت الفنانة مي عمر، متابعي صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.



وتألقت مي عمر، بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت بدي هاف ستومك باللون اللبني، مع كارديجان طويل للركبة، وجيب قصير باللون السكري، واعتمدت مكياج ترابي ناعم تلائم مع إطلالتها الأنيقة.



وعلّقت مي عمر، على الصورة، قائلة: "الهدف هو أن تموت بذكريات وليس بأحلام".



يُذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة الفنان أحمد السقا وهبة مجدي وإدوارد ومن إخراج محمد سامي.

