شكري ونظيره الألماني يعقدان جلسة مباحثات في القاهرة

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع نظيره الألماني هايكو ماس الذي يزور القاهرة.



وتطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز علاقات التعاون بين القاهرة وبرلين في شتى المجالات إلى جانب القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن يعقد الوزيران في وقت لاحق مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا.