شقيق ضحية تذكرة القطار لوزير النقل: لا أطلب إلا حق أخي

التقى وزير النقل ومحافظ القليوبية شقيق ضحية القطار 934 مكيف الإسكندرية- الأقصر الذي أُجبر على القفز من القطار أثناء تحركه لعدم حيازته تذكرة، حيث قام وزير النقل بتقبيل رأسه مقدما اعتذارًا باسم كافة العاملين بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عما حدث من تصرفات خاطئة وغير إنسانية أمس، مشيرًا إلى أننا متواجدون في أماكننا لخدمة المواطنين الذين يجب أن يقدم لهم كل من يعمل في الوزارة وهيئة السكك الحديدية كل العون والمساعدة، وأن يكون التعامل في مختلف المواقف وفقًا للقانون.



أكد الوزير أن حق المتوفي لن يضيع وأن الذي يخطئ في حق أي مواطن مصري سينال عقابًا شديدًا حتى لايتكرر ذلك وأن الكل يجب أن يبذل كل الجهود للحفاظ على حياة أي مواطن مصري.



فيما وجه محافظ القليوبية التعازي لأسرة الفقيد، مؤكدًا أنه كلف مسئولي المحافظة بتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة للأسرة وتلبية كافة مطالبهم.



وتقبل شقيق الضحية محمود عيد العزاء من الوزير والمحافظ قائلًا إنه لا يتمنى شيئا أو يطلب شيئا سوى الحصول على الحق الكامل لشقيقه محمد والذي توفي في سن مبكرة وكان يحلم بلقمة العيش الحلال فقط مطالبا بتطبيق أقصى العقوبة على المتسببين في الحادث.