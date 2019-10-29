الكرملين: بوتين يزور المجر غدًا

أعلن المكتب الإعلامي لقصر الرئاسة الروسي "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى بودابست، غدًا الأربعاء؛ تلبية لدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ذكر المكتب الإعلامي، حسبما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية: "من المقرر أن يناقش الجانبان خلال المحادثات المسائل المتعلقة بالتعاون الروسي-المجري، في قطاعات التجارة والاقتصاد والثقافة، كما سيتبادلان الرؤى بشأن عدد من القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية".

كان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قد صرح في وقت سابق بأن زعيمي البلدين يتبادلان الزيارات الرسمية سنويًا.