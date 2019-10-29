السيسى يستقبل وزير خارجية ألمانيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.



ونقل وزير خارجية ألمانيا إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر، باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



من جانبه، أكد "السيسي" الاهتمام بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر، وكذلك بالخبرات الألمانية العريقة في مجال التعليم الأساسي والجامعي والفني.



وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق حول تضافر جهود مصر وألمانيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل يتناول كل جوانب الأزمة الليبية.