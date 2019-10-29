صور.. آسر ياسين يدعم أطفال متلازمة داون

شارك الفنان آسر ياسين، متابعي صفحته الرسمية على "إنستجرام" بمجموعة من الصور، تجمعه بطفل من أصحاب متلازمة داون.



وعلّق على الصور، قائلا: "بما إن أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بمتلازمة داون، فتابعوا حساب نوح على "إنستجرام".



يُذكر أن الفنان آسر ياسين يشارك في فيلم "الشايب"، من بطولة سيد رجب، وعمرو عبدالجليل، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنياوي.

