الأردن يدين استمرار الاحتلال اعتقال عبدالرحمن مرعى

أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين السفير سفيان القضاة، استمرار السلطات الإسرائيلية فى الاعتقال الإداري للمواطن الأردني عبد الرحمن مرعي ورفض أي تبرير لاستمرار اعتقاله.



وقال سفيان القضاة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم، بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم من محامي عبدالرحمن مرعي ضد اعتقاله إداريًا: "إن قرار الاعتقال الإداري وما تلاه من قرارات تثبيت هي قرارات باطلة وغير مقبولة ومرفوضة".



وأكد القضاة أن الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبدالرحمن مرعى وعن هبة اللبدي.



ولفت الناطق الرسمي إلى أن القنصل الأردني في تل أبيب زار عبدالرحمن مرعي مرتين في مركز احتجازه، كما زار هبة عبد الباقي أربع مرات، مضيفًا أن السفارة حمَّلت الجانب الإسرائيلى مسئولية سلامتهما، وأنها ستواصل الضغط والمتابعة بتوجيه من الوزارة للإفراج عنهما.