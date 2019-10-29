مفاجأة.. إسراء عبدالفتاح "حامل" في شهورها الأخيرة

شاركت الفنانة إسراء عبدالفتاح، نجمة مسرح مصر، متابعي صفحتها الرسمية على " انستجرام" بصورة جديدة لها من مكة المكرمة.



وظهرت إسراء عبدالفتاح حامل في شهورها الأخيرة من أمام الكعبة المشرفة وعلّقت على الصورة، قائلة: "اللهم أُعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، اللهم حسن خلقه وخُلقه وسهل حمله ومخرجه واجعله قرة عين لي ولوالده واجعله من عبادك الصالحين."



يُذكر أن الفنانة إسراء عبدالفتاح، تزوجت من الفنان حمدي الميرغني، منذ عامين، وسط مجموعة كبيرة من الفنانين.

