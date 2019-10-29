السكة الحديد توضح حقيقة تحرك قطار دون سائق فى شبين القناطر

نفت هيئة السكة الحديد، ما أثير ببعض المواقع الإخبارية من تحرك قطار شبين القناطر دون سائق.



وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان، أنه قد وردته رسالة من أحد المواطنين تفيد أن قطارًا بمحطة شبين القناطر قد تحرك بدون سائق، وذلك أمس الإثنين، لافتًا إلى أنه على الفور تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة ذلك، والتي نفت حدوث ذلك وأن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة، ورغم ذلك تم صدور تعليمات من رئيس الهيئة للمسئولين عن التشغيل بمزيد من التحقيق فى صحة ما أثير.



وأوضح أنه تم استدعاء المسئولين عن التشغيل بمحطة شبين القناطر في هذا الوقت والتحقيق معهم وسؤالهم عن صحة الواقعة، حيث نفوا جميعًا ما أثير بالرسالة، ثم قامت لجنة بالتوجه لمحطة شبين القناطر والتحري عن صحة ما حدث والوقوف على إجراءات التشغيل بالمحطة، وتبين عدم صحة ما أثير بشأن هذه الواقعة.



ومن جانبها؛ تؤكد هيئة السكة الحديد، أنها تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها سلامة مسير القطارات والتحقق من أي بيانات أو رسائل إليها بشأن حركة مسير القطارات.