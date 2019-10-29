وزيرة دفاع كينيا تؤكد قوة علاقات مصر بأشقائها الأفارقة

استقبل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع والإنتاج الحربى، راشيل أومامو وزير دفاع جمهورية كينيا، والوفد المرافق لها التي تزور مصر حاليًا، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.



وعقد الوزيران لقاءً تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية وعدد من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين البلدين، وخاصة في مجالات الأمن وتبادل الخبرات.



وأكد الفريق أول محمد زكي قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من الدول الإفريقية ودول حوض النيل، وما تتميز به من طابع استراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على دعم أواصر التعاون العسكري.



من جانبها، أكدت وزير دفاع جمهورية كينيا أن العلاقات المصرية - الكينية تشهد تطورًا في جميع المجالات، ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بدور مصر المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي، مشددة على تطلع شعوب القاره الإفريقية لمزيد من التقدم والاستقرار في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.