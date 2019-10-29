شاهد تعليق ياسمين صبري على حادث "شهيد التذكرة"

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تغريدة علقت فيها على واقعة حادث القطار بطنطا، التي توفي فيها الشاب محمد عيد، بعد أن أجبره "الكمسري" على القفز لعدم دفع الأجرة.



وكتبت ياسمين تغريدتها، قائلة: "ومكنش فيه ولا واحد في القطر سامع إنهم ممعهومش ثمن التذكرة، فيدفعولهم ثمنها، لا حول ولاقوة إلا بالله".



كانت السكة الحديد أعلنت وفاة شاب وإصابة آخر إثر سقوطهما من قطار، فيما قال شهود عيان إن الضحية مات نتيجة إجبار كمسري القطار له على القفز أثناء تحركه.