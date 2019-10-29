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درة تكشف كواليس "بلا دليل" في "معكم منى الشاذلي".. الخميس

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:39 م
درة
درة
أحمد عبد العزيز
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تحل النجمة التونسية درة ضيفة على الاعلامية منى الشاذلي في حلقة الخميس المقبل من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية "سي بي سي".

وتحكي "درة" خلال اللقاء كواليس آخر أعمالها مسلسل "بلا دليل" الذي بدأ عرضه فى الأيام الأخيرة على شاشة سي بي سي ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد سليم وجمال عبدالناصر ومحمد لطفى وعمر الشناوي، ومن تأليف انجي على واخراج منال الصيفي.

وتتطرق درة الى تفاصيل جديدة من رحلتها في عالم الفن بداية من مشاركتها فى أعمال صغيرة فى تونس وصولا الى مجيئها الى مصر ولقائها المخرج الكبير يوسف شاهين الذي اختارها للمشاركة فى آخر أفلامه "هي فوضى".

وتتحدث النجمة التونسية عن سر عشقها للموضة، وكيف تختار فساتينها التى تظهر بها فى مختلف المناسبات والفاعليات الفنية، وأهمها مهرجانات السينما.

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