رسميًا.. الحريرى يقدم استقالته للرئيس اللبنانى

وصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، القصر الجمهوري في بعبدا، منذ قليل، لتقديم استقالته إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، وفقًا لما نقلته قناة العربية.



وقدم الحريري استقالته، رسميًا، إلى عون، وذلك بعد إعلانه، اليوم الثلاثاء، أنه سيقدم استقالة الحكومة، استجابة لمطالب الشارع.



ووفق الدستور اللبناني، يحق لعون أن يرفض استقالة الحريري، أو يطالبه بالتمهل فيها.



ودخلت الاحتجاجات اللبنانية أسبوعها الثاني وسط صمت الحكومة اللبنانية والرئيس اللبنانى ميشال عون، إذ يستمر المحتجون في قطع الطرق الرئيسية، رغم عمل القوى الأمنية والجيش المتواصل على إعادة فتحها.