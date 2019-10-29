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تغطية إخبارية موجهة.. كيف انحازت قطر لحزب الله على حساب المتظاهرين؟

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:25 م
حزب الله
حزب الله
أحمد عبد العزيز
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أظهرت التغطيات الإعلامية اعتداءات أنصار حزب الله وحركة أمل على المعتصمين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، وإشعالهم النيران بها، اليوم الثلاثاء، إلا أن قناة الجزيرة عملت على محاولة تحسين صورة حزب الله، وتنظيف يده من الاعتداء على المعتصمين اللبنانيين، وإظهار الأمر على أنه خلاف بين مؤيدين ومعارضين.

وبمتابعة تغطية الجزيرة على مدار اليوم، نجد أنها قالت، في تقرير لها، إن "الاحتجاجات تستمر لليوم الثالث عشر على التوالي الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة، في حين تواردت أنباء عن احتمال إعلان سعد الحريري استقالته اليوم الثلاثاء من رئاسة الحكومة".

وتابعت القناة الداعمة للإرهاب: "اقتحم عدد من الشبان ساحة الشهداء وسط بيروت، وعمدوا إلى هدم الخيام التي وضعها المعتصمون منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة".

وبتحليل التقرير، يلمس المشاهدة دعم القناة القطرية لحزب الله في الاعتداء على المتظاهرين السلميين.

وعلى جانب التغطيات المتوازنة، وضعت قناتي "العربية" و"سكاي نيوز" الأشياء بمسمياتها، وأكدت تورط أنصار حزب الله في الاعتداء على المتظاهرين.

وذكرت قناة "العربية" في تقريرها، أن مجموعة من الشبان الموالين لحزب الله وحركة أمل (حزب يرأسه رئيس البرلمان اللبناني)، عصر الثلاثاء، أقدموا على إحراق بعض الخيم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، قبل أن تواجههم القوى الأمنية.

أما قناة "سكاي نيوز"، فقالت إن "وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، بعد هجوم مناوئين للاحتجاجات، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، كما اعتقلت عدداً من المعتدين على المحتجين وحطمت دراجاتهم".

وواصلت "العربية"، في سردها للحادث: "وكان شهود من "رويترز" قد قالوا في وقت سابق اليوم إن أنصارا للحزب والحركة اشتبكوا مع محتجين عند حاجز طريق وفي منطقة أخرى بوسط بيروت، مما دفع الشرطة للتدخل، وقال شهود وتلفزيون "الجديد"، إن قوات الأمن تدخلت لمنع تفاقم الموقف، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع".
تغطية إخبارية موجهة.. كيف انحازت قطر لحزب الله على حساب المتظاهرين؟
تغطية إخبارية موجهة.. كيف انحازت قطر لحزب الله على حساب المتظاهرين؟
تغطية إخبارية موجهة.. كيف انحازت قطر لحزب الله على حساب المتظاهرين؟
تغطية إخبارية موجهة.. كيف انحازت قطر لحزب الله على حساب المتظاهرين؟
تغطية إخبارية موجهة.. كيف انحازت قطر لحزب الله على حساب المتظاهرين؟
تغطية إخبارية موجهة.. كيف انحازت قطر لحزب الله على حساب المتظاهرين؟
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