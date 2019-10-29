التضامن: حريق محدود بمقر الوزارة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه وقع حريق محدود بالوزارة دون أي خسائر في الأرواح ولا إصابات ولا أي تلفيات، وقد تمت السيطرة على الحريق بواسطة قوات الدفاع المدني.



وأضافت الوزارة، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الحريق عبارة عن اشتعال جزء من وصلة التكييف المركزي لمسرح الوزارة، وخصوصًا أنه حدث بعد مغادرة معظم موظفي الوزارة.



وأشارت إلى أن الوزيرة تتابع الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية.



وتلتقي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، أعضاء صندوق النقد الدولي، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن تشارك الوزيرة فى المائدة المستديرة التي يقيمها صندوق النقد، وإلقاؤها كلمة حول إجراءات التخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية.