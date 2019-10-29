بدء المرحلة الأخيرة للقبول بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي

بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من مراحل قبول الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، من خلال المقابلات الشخصية للمرشحين داخل مصر، وSkype Interviews للمرشحين من خارج البلاد، بمقر الأكاديمية.



ويأتي البرنامج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوصيته في منتدى شباب العالم 2018 بأن يكون عام 2019 عام الشباب الإفريقي، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وتم تخريج دفعتين بواقع 200 طالب من أصل 1000 شاب إفريقي مستهدف تدريبهم داخل مظلة البرنامج.



وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.