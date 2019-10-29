المبعوث الأممي إلى سوريا يلتقي أعضاء اللجنة الدستورية

التقى جير بيدرسن، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، في جنيف اليوم الثلاثاء أعضاء اللجنة الدستورية السورية المكونة من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، قبل يوم واحد من الانطلاق الفعلي لأعمال اللجنة غدا الأربعاء بمقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف.



ومن المقرر أن يلتقي بيدرسن في وقت لاحق مساء اليوم، وزراء خارجية الدول الثلاث ضامني "اتفاق آستانا" وهي: روسيا وتركيا وإيران، لبحث الشأن السوري وتطوراته وعمل اللجنة.

جدير بالذكر أن وزراء خارجية الدول الثلاث " ضامني آستانا " الروسي، سيرجى لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود أوجلو سيعقدون مؤتمرا صحفيا - عقب الاجتماع مع المبعوث الأممي مساء اليوم.