فيديو.. كامل الوزير يُقبل رأس شقيق ضحية التذكرة

فى لفته إنسانية، قام الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، بتقبيل رأس الشقيق الأكبر لضحية قطار طنطا تامر عيد، كمشاركة وجدانية ومواساة للأسرة.



وصل منذ قليل، اليوم الثلاثاء، وزير النقل والموصلات، ومعه محافظ القليوبية، لتقديم واجب العزاء لأسرة ضحية قطار طنطا، بصحبة عدد من المسئولين، في منطقة شبرا الخيمة.



وتقدم كل من وزير النقل ومحافظ القليوبية، لوالد الضحية، بكلمات المواساة والتعازي لكل أفراد الأسرة، وأكد لشقيق الضحية "محمد عيد" أن كل من تسبب في موت أخيه سينال عقابه، قائلًا:"حق أخوك هيجيلك".



يذكر أنه شهدت محطة دفرة التابعة لمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، أمس الإثنين حادثًا أليمًا، حيث قفز شابان من القطار مكرهين أثناء سيره مما أودي بحياة أحدهما وإصابة الآخر.

